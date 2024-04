Roma blindata per il Concertone e la partita di Europa League | in arrivo 5 mila tifosi tedeschi

Al Concertone del Primo maggio di Roma ci sarà musica per tutti i gusti. Dai nomi noti come quelli di Malika Ayane, Noemi, La Rappresentante di Lista, Tananai, Colapesce Dimartino, Negramaro e Achille sino a volti nuovi di artisti molto talentuosi come Chiamamifaro, fra le migliori cantautrici ... Continua a leggere>>

1 maggio, Festa dei Lavoratori. Come tutte le date cerchiate in “rosso” nel calendario, in materia di trasporto pubblico a Roma ci saranno modifiche e Orari predisposti per l’occasione. Quest’anno la festività capita di mercoledì: vediamo tutte le Informazioni in merito. 1 maggio 2024: quali Orari ...

Continua a leggere>>