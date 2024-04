Risparmio gestito rialza la testa | raccolta torna in positivo a marzo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo un primo bimestre difficile, in scia alla performance di fine 2023, illanel mese died fa segnare unapositiva di 387 milioni di euro ed un patrimonio di 2.343 miliardi. E’ quanto emerge dall’ultimo report mensile di Assogestioni, che ha stimato in un +1,4% l’effetto performance complessivo e +1,3% l’effetto performance sui soli fondi aperti.e patrimonio in crescita Come detto, asi è registrata unapositiva per 387 milioni di euro, che si confronta con deflussi per oltre 2,4 miliardi a fine febbraio e per oltre 2,6 miliardi a fine gennaio. Il saldo da inizio anno fa segnare infatti deflussi per oltre 4,6 miliardi di euro. Il patrimonio ...