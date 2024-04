Risen - La fine dei giorni - la recensione | su Prime Video uno sci-fi ambizioso ma povero

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 aprile 2024) Ladi- Ladei, film di fantascienza dove l'umanità si trova ad affrontare una possibile invasione aliena, susseguente alla caduta di un misterioso meteorite. Un disastro di proporzioni immani e di origini sconosciute si verifica a Badger, una piccola cittadina agricola nello stato di New York, con un meteorite che dopo essere entrato in contatto con la superficie ha contaminato l'aria, rendendola tossica: un evento che ha provocato la morte dei mille e trecento abitanti della comunità. Lauren, un'astrobiologa tormentata da un tragico evento passato, viene richiamata in servizio dall'esercito americano, nella speranza che possa aiutare nella ricerca di risposte a questa situazione inspiegabile, che sembra legata a dinamiche extraterrestri. Come vi raccontiamo nella ...