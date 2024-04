Rifondazione comunista | Basta parole - servono fatti sulle cave di Carrara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024)interviene nel dibattito sull’estrazione suscitato dalla trasmissione di Rai 3 Report per dire ", ora". "Scendere in piazza in una manifestazione sortaimmagini edella trasmissione Report non lascia più alibi. Vedere tra i manifestanti assessori regionali e amministratori locali ci pone subito domande – proseguono da–, davvero questa politica prende atto solo oggi del modello sistemamostrato nelle case degli italiani dalla trasmissione Report? Nessuno di loro era a conoscenza dei danni ambientali, della ricchezza prodotta dalle aziende e non distribuita, dei morti sul lavoro e delle condizioni ‘padronali’ a cui sono sottoposti i lavoratori? Le denunce fatte ...