Ricca milionaria segregata in casa per 10 anni | il giallo che sta scuotendo l’alta società

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 aprile 2024) Pubblicato il 30 Aprile, 2024 Unaereditiera, l’autista, il sequestro e una ricchissima eredità in gioco: ci sarebbero tutti gli elementi per un romanzo, ma quanto successo in Brasile, nel lussuoso e distinto quartiere di Copacabana a Rio de Janeiro, è tutto vero. Laereditiera è l’88enne Regina Lemos Gonçalves, mentre l’autista privato sul quale pendono accuse pesanti è il 53enne José Marcos Chaves Ribeiro. Il sequestro Come riportato dal quotidiano brasiliano O Globo la donna ha accusato il suo autista privato Chaves Ribeiro di averla tenutacontro la sua volontà inper 10, durante i quali le avrebbe fatto perdere oltre 30 chili e sperperato il suo ricchissimo patrimonio stimato in diversi milioni di dollari. Regina in effetti è ...