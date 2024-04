Riassunto: todd clegg nominato Amministratore delegato Carestream - ROCHESTER, New York--(BUSINESS WIRE)--Carestream, una delle principali aziende internazionali nello sviluppo di sistemi di imaging medico e soluzioni di ...

Continua a leggere>>

todd clegg nominato Amministratore delegato Carestream - Carestream, una delle principali aziende internazionali nello sviluppo di sistemi di imaging medico e soluzioni di test non distruttive, ha annunciato che todd clegg è stato nominato Ceo e membro del ...

Continua a leggere>>

todd clegg Named Carestream’s Chief Executive Officer - Mr. clegg joined Carestream in October last year and has been the company’s interim CEO since December 1. “I am excited to continue in my role as leader of Carestream and to build upon the success we’ ...

Continua a leggere>>