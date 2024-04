Riaffiora il mito di Giuliano Tori | Grande amore per questo sport Lo ha trasmesso a tutta la città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) La nascita dell’hockey è davvero il frutto del caso. Quei ragazzini che pattinavano lungo il viale della stazione non avrebbero mai immaginato di diventare i pionieri della disciplina a Sarzana, perchè il loro pensiero era soltanto quello di giocare e divertirsi sui pattini. Li vide un ufficiale della Marina Militare in servizio a Spezia, il signor Aver, triestino e giocatore di hockey che gli trasmise la sua passione. Tra questi ragazzini c’erache qualche anno dopo costruì la prima struttura vera dellain via Paganino.si è spento a soli 48 anni su una pista durante una manifestazione di pattinaggio artistico esattamente il 1° maggio 1974. Il figlio Giovanni è stato ungiocatore e la figlia Maria Grazia una promessa del pattinaggio. "L’hockey l’ho respirato fin ...