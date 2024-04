Responsabilità amministrativo contabile di Dirigenti Scolastici e DSGA | un riepilogo delle pronunce giurisprudenziali Nota USR Piemonte

(Di martedì 30 aprile 2024) L'USR per ilriassume in unale principali sentenze riguardanti ladel Dirigente Scolastico e del, ricordando che l'articolo 97 della Costituzione stabilisce, al comma 2 che “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”, prevedendo che l’operato della P.A. sia basato sui princìpi di efficienza e imparzialità. L'articolo .

Questo dimostra ancora una volta quanto la strada del rigore amministrativo, unita ad una ... che hanno dato parere favorevole, per il grande senso di responsabilità e la collaborazione. Potremo ...

Continua a leggere>>

Il certificato di dattilografia vale per il personale assistente amministrativo, così come magari ... La responsabilità sulla proroga non è tanto delle organizzazioni sindacali che sin dall'inizio, per ...

Continua a leggere>>