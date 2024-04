Renzetti | Secondo le mie informazioni - il Napoli potrebbe aver scelto Pioli e su Manna…

(Di martedì 30 aprile 2024)su Manna: ”È un ragazzo sveglio e ha una passione smisurata. Conosce molta gente, si dà da fare, ha delle idee” A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Angelo, ex presidente del Lugano quando Manna era il direttore sportivo. Queste le sue dichiarazioni:descrive Manna “Una descrizione di Giovanni Manna come direttore sportivo? Di solito la tranquillità la danno sempre i fatti, mai le parole. È un ragazzo sveglio e ha una passione smisurata. Conosce molta gente, si dà da fare, ha delle idee. Per sviluppare le proprie prerogative deve trovare anche terreno fertile, mi riferisco al rapporto col presidente, con l’ambiente e un po’ di fortuna. Io sono una persona che ha fatto il presidente di una squadra di calcio per 11 anni, un po’ di esperienza ce l’ho. La ...

