Regione Puglia - Emiliano riunisce la giunta post ‘rimpastino - Vendola lo attacca | Una burlet -a, lui ha metodi da padroncino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Nel palazzo presidenziale che affaccia sul mare, Micheleha voluto riunire i suoi assessori. Dopo il burrascoso rimpasto, la prima riunione dellaè per guardarsi negli occhi e darsi il benvenuto. Ci sono due nuovi ingressi, del resto. Viviana Matrangola e Serena Triggiani. Debora Ciliento, invece, tra i banchi del Pd in Consiglio regionale c’era già. Per lei è solo un cambio di prospettiva. Esattamente ciò che, meno di un chilometro più in là, nella sede di Sinistra Italiana, Nichidefinisce “lata”. Perché quel rimpasto è costato il licenziamento in tronco di AnnaGrazia Maraschio, l’unica esponente del suo partito nella massima assise regionale. Sino ad una settimana fa. Perché quel licenziamento fa male, nel merito e nel metodo. “Il presidenteha licenziato ...