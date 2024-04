Regione Lazio - depositata mozione per lo sviluppo e la valorizzazione del settore forestale

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 aprile 2024 – “Nel, il patrimonio boschivo regionale ammonta ad oltre 400.000 ettari (InventarioNazionale), ovvero circa 1/3 della superficie territorialeregionale, ricadente per circa il 60% all’interno delle aree protette. Una risorsa di particolare valore per la nostra, soprattutto alla luce del fatto che è ormai consolidato il ruolo multifunzionale delle foreste, in quanto il bosco è considerato un complesso biologico capace di erogare funzioni e servizi sociali multipli, così da essere ritenuto un bene di rilevanza pubblica sotto molteplici aspetti”, dichiarano i consiglieri del gruppo Italia Viva dellaMarietta Tidei e Luciano Nobili. “Alla luce di tale quadro, in linea con quanto previsto dai principi paneuropei di Gestione ...

Quattro Suzuki Jimny per i Carabinieri Forestali Parco Maiella - I carabinieri forestali del parco nazionale della Maiella si dotano di quattro veicoli in grado di affrontare terreni accidentati e di arrivare dove non è possibile farlo con i mezzi normalmente in do ...

lazio: Tidei-Nobili (Iv), depositata mozione per sviluppo e valorizzazione settore forestale - Nel lazio, il patrimonio boschivo regionale ammonta ad oltre 400.000 ettari (Inventario forestale Nazionale), ovvero circa 1/3 della ...

“Il punto di raccordo tra la Regione lazio e il territorio” - “Le aree naturali protette della Regione devono diventare, come sta facendo in maniera egregia il parco di Bracciano Martignano, dei punti di raccordo fra l’ente regionale e il territorio affinché si ...

