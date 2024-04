Regali per la festa della mamma | guida alla scelta del bracciale perfetto per lei

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 30 aprile 2024) Per stupire la donna più importantepropria vita con un dono unico e speciale, laè l’occasione perfetta. Tra ipiù amati spiccano i gioielli e in particolare i bracciali; il perché è presto detto. Pare che in passato questi accessori fossero associati all’ideaciclicità del tempo. Donare oggi...