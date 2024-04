Re Carlo torna in pubblico e sorride | Sto bene Visita in un ospedale per ripartire dopo il cancro

(Di martedì 30 aprile 2024) Un ritorno a mezzo servizio sulla scena degli impegni pubblici che non scioglie tutte le incognite, ma certo fa tirare un sospiro di sollievo al Regno Unito. ReIII riavvolge il film di questo inizio d’anno maledetto per la monarchia britannica e si ripresenta alla platea dei sudditi per il primo appuntamento ufficiale fra la gente da oltre tre mesi,la diagnosi disvelata urbi...

Re Carlo III è torna to oggi in pubblico per una visita all’University College Hospital Macmillan Cancer Center, un centro oncologico . Qui ha incontrato pazienti e personale nel suo ruolo di patrono dell’organizzazione benefica. Un impegno annunciato da Buckingham Palace pochi giorni fa a smentire ... Continua a leggere>>

Re Carlo è torna to agli impegni pubblici . La meta prescelta per questo ritorno sulla scena è un centro oncologico : un gesto di solidarietà verso gli altri malati e di sostegno alle campagne per la prevenzione o la cura precoce dei tumori. La coppia reale era attesa fuori dalla struttura da ... Continua a leggere>>

