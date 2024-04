Ravanelli ammette | Scudetto Inter - ho rosicato! Cuadrado manca di rispetto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 aprile 2024) Lodell’è rimasto indigesto per tifosi della Juventus come Fabrizio. L’ex calciatore,venuto a TvPlay.it, ha parlato del titolo vinto dai nerazzurro. Poi un parere su JuanINDIGESTO – Fabriziodi aver avuto qualche problema con lodell’. Poi ha espresso la sua opinione sull’ex giocatore della Juventus: «Festeggiamenti dell’? Ammetto di aver cambiato più volte canale, ho. Cori di Juancontro la Juventus? Unanza dii tifosi. Io quando vinsi locon la Lazio, non ...