Rapina turisti sull’autobus a Napoli | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 30 aprile 2024)un gruppo di. Si tratta della linea ANM 161. L’indagato è un 53enne con precedenti specifici. La Polizia di Stato, su richiesta della Procura della Repubblica, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 22 aprile 2024 dal GIP presso il Tribunale di. Destinatario del provvedimento A.T., cinquantatreenne napoletano con precedenti specifici. L’uomo è gravemente indiziato, in concorso con un altro soggetto resosi irreperibile, diin danno di un gruppo dia bordo dell’autobus di linea ANM 161. A darne notizia una comunicazione della Questura disu delega della Procura ...