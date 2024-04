Ramelli - saluti romani e rito del ‘presente’ alla commemorazione a Milano | centinaia di al corteo dell’ultradestra

(Di martedì 30 aprile 2024) Braccia tese edel presente. Cosìdi militantihanno commemorato aSergio, lo studente del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da Avanguardia operaia. Una cerimonia che riunisce le diverse sigle della galassia neofascista. Assenticerimonia serale, gli esponenti di Fratelli d’Italia che hanno commemoratonel pomeriggio. Ma alserale del presente ha partecipato, in mezzo a diverse braccia tese, anche una collaboratrice dello staff del presidente del Senato Ignazio La Russa, Roberta Capotosti. Intercettata dai cronisti, non ha voluto commentare ma si è allontanata scortata dal servizio d’ordine del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

