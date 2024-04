Quside collabora con Equinix

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di martedì 30 aprile 2024) per proteggere le aziende da sofisticati attacchi informatici con la sua soluzione di entropia Migliaia di aziende potranno accedere alla tecnologia di generazione quantistica di numeri casuali, azienda di tecnologia quantistica, sta lavorando a stretto contatto con, l’azienda di infrastrutture digitali a livello mondiale®, per agevolare l’accesso alle più recenti tecnologie di generazione di numeri casuali con tecniche quantistiche, aiutando così gli utilizzatori a costruire le basi crittografiche più solide per difendersi da cyberattacchi sempre più sofisticati. L’insolito concetto di casualità nella sicurezza informatica è noto come entropia. In crittografia, l’entropia crea stringhe di numeri casuali completamente imprevedibili, rendendo davvero difficile per i criminali informatici prevedere degli schemi in base ai quali violare i ...