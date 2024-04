(Di martedì 30 aprile 2024) “L’hai detto”.legge in diretta il messaggio che gli ha appena inviato Marcello Ciannamea, direttore della Direzione distribuzione in Rai, e lo fa quasi con mestizia. Ha la consapevolezza di essersi ‘to’ dalo showman che ogni mattina confeziona un varietà pieno di allegria e gag, di mini-fo...

(Adnkronos) – L' ironia di Fiorello non poteva risparmiare i festeggiamenti del 25 aprile . Nella puntata di 'Viva Rai2' che chiude la settimana, due le dichiarazioni che hanno destato l'attenzione di Fiorello : "Meloni ha detto 'la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della libertà'. Ha ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – L' ironia di Fiorello non poteva risparmiare i festeggiamenti del 25 aprile . Nella puntata di 'Viva Rai2' che chiude la settimana, due le dichiarazioni che hanno destato l'attenzione di Fiorello : "Meloni ha detto 'la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della libertà'. Ha ... Continua a leggere>>

“L’hai detto”. Fiorello legge in diretta il messaggio che gli ha appena inviato Marcello Ciannamea , direttore della Direzione distribuzione in Rai, e lo fa quasi con mestizia. Ha la consapevolezza di essersi ‘ inguaia to’ da solo lo showman che ogni mattina confeziona un varietà pieno di ... Continua a leggere>>

Sanremo, fiorello parteciperà da cantante: l’annuncio dello showman - Non ho mai fatto contratti con Mediaset, Sky… solo a progetto, io posso decidere sempre”, ha ammesso e non è escluso che il suo sogno di partecipare al Festival di Sanremo non possa diventare presto ...

Continua a leggere>>

fiorello scherza sulla richiesta di Meloni in Viva Rai 2 - Durante l'ultima puntata di Viva Rai 2, lo showman fiorello ha fatto una battuta sulla richiesta della premier Giorgia Meloni. La leader politica aveva suggerito di scrivere solo il suo nome di battes ...

Continua a leggere>>

fiorello: «Meloni dice di scrivere "Giorgia" sulla scheda per votarla. Vannacci si è accodato, ha detto "Sulla mia scrivete Etero"» - fiorello è tornato con una nuova puntata di Viva Rai2! e, come sempre, accanto a lui c'erano Biggio e Casciari. Lo showman ha commentato in modo divertente i titoli dei quotidiani, ...

Continua a leggere>>