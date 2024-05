Questa donna non ha chiesto il kebab al posto della mortadella nelle mense scolastiche

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 30 aprile 2024) Il 29 aprile 2024 è stato pubblicato su X uno screenshot (qui la copia del post) contenente la foto di unacon il velo islamico e una sua presunta dichiarazione che recita: «La mortanella mensascuola non piace, o la tolgono e mettono il, altrimenti vado via da questo paese di m….». Il testo presente nell’immagine continua condomanda: «Cosa rispondiamo amici??». Si tratta di un contenuto nato con intento satirico, ma che è stato poi ripreso fuori dal suo contesto originario e creduto reale. Innanzitutto, lain foto è Mia Khalifa, un’ex attrice pornografica libanese naturalizzata statunitense ora influencer di moda. Khalifa non ha mai pronunciato la frase a lei attribuita nell’immagine analizzata. Inoltre, lo screenshot in questione ...