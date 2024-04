Quelle cantonate così utili per tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Il 16 marzo 2022, la città di Pesaro è stata proclamata Capitale Italiana della Cultura 2024. Il nostro Istituto Comprensivo “Volponi“, in collaborazione con l’Istituto Raffaello di Urbino, ha partecipato alle manifestazioni culturali di Pesaro 2024, con il progetto per le scuole: “A voce tua – La cultura della bellezza ad Urbino”. L’evento ha avuto luogo il giorno 6 marzo, nella Sala del Trono del nostro Palazzo Ducale. La performance, dal titolo “Fronte a fronte”, consisteva in un percorso interculturale di narrazioni, canzoni e letture in italiano e nelle varie lingue e dialetti di origine delle famiglie degli alunni, delle classi II A e II B. I ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno preso in considerazione l’opera: “di Urbino” dello scrittore Paolo Volponi, di cui proprio quest’anno ricorre il centenario dalla nascita. In questa ...