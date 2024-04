Quanti utenti e quanti moderatori | i numeri veri dei social network attivi in Italia

(Di martedì 30 aprile 2024) Seconda edizione per i report richiesti dal DSA europeo, che permettono di conoscere alcuni dati che le piattaforme tendono a tenere nascosti. Rispetto al 2023, vediamo chi è migliorato e chi è riuscito a peggiorare

Dai un'occhiata al gameplay di Akuma da Street Fighter 6 - Tutti gli utenti con Year 1 Character Pass e Ultimate Pass riceveranno ... Questo articolo potrebbe contenere collegamenti affiliati, dai quali Microsoft e/o l'editore potrebbero ricevere una ...

Continua a leggere>>

Emulatori di console e retrogaming per iPhone, le cose da sapere - Dopo anni di tira e molla tra Apple e gli sviluppatori, le app per l’emulazione di vecchie console come NES, SNES e Game Boy sono finalmente ammesse ...

Continua a leggere>>

Google Foto: scelta del tempo di permanenza nel cestino - Google Foto per Android potrebbe permettere agli utenti di determinare il tempo di permanenza nel cestino di foto e video eliminati.

Continua a leggere>>