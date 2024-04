Pur senza messaggi - è boom di iscritti | WhatsAp - l' ultimo colpaccio di Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Il premierpiace. Gli italiani vogliono sapere tutto di lei. Rimanere aggiornati su quello che fa, specie in queste settimane di avvicinamento alle elezioni europee. Ecco quindi che i profili Telegram ep sono stati presi d'assalto dagli italiani. Nonostante non sia così attiva come su Instagram, Facebook e Tiktok, gli italiani per avere una copertura a 360 gradi hanno deciso di seguirla anche su queste piattaforme Secondo l'ultima rilevazione di Arcadia Mood, realizzata con le piattaforme di ascolto Talkwalker e Fanpage Karma e Talkwalke, pur non pubblicando sul canalep dallo scorso 28 ottobre, il premier ha triplicato gli: in sei mesi sono passati da 48 mila a 186 mila. Il confronto con gli altri leader è impietoso: al secondo posto si piazza Giuseppe ...