Pugilato - venerdì a Palermo il Tricolore Casamonica-Picardi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA livello diitaliano professionistico non potrebbe esserci, in questo momento, un match più interessante.sera sul ring del Palaoreto didiventerà realtà perché Armando, detto ‘La Furia del Quadraro’ (la borgata romana dove è nato), e Gianluca, esponente di una famiglia campana che ha grandi tradizioni pugilistiche (suo fratello Vincenzo è stato bronzo all’Olimpiade di Pechino 2008), si sfideranno per il titolo italiano dei pesi superleggeri, categoria al limite dei 63,5 kg. Questo incontro fa parte della ‘Opi Fight Night’, serata organizzata dalla società di promotion e management Opi Since 82, e segnerà il grande ritorno delprofessionistico nel capoluogo siciliano: a, infatti, ...