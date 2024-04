Psicosinistra - si dicono perseguitati per restare privilegiati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) La deriva illiberale è già iniziata». «La svolta ungherese». E ancora: «libertà di espressione in pericolo», «il fascismo iniziò così», «emergenza democratica», «questo è un regime». Sono solo alcuni dei titoli urlati di alcuni fra i più diffusi quotidiani italiani, che ricalcano le idee di diversi esponenti del nostro mondo intellettuale e mediatico. E già questo indica un paradosso: si è mai visto un regime che permette ai suoi oppositori un tale tam tam? Si tratta chiaramente di un'operazione strumentale e disperata che la sinistra tenta per ricavare un profitto politico a buon mercato da una descrizione di fantasia della realtà in atto. C'è tuttavia un'ulteriore lettura dell'intera faccenda che ha un certo interesse e che potremmo definire “psicologica”. Essa la si può far ruotare attorno a tre termini-concetti che hanno avuto, in ambito filosofico, una più o meno recente fortuna: ...