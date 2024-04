Provincia Porta d’Italia - Severini | Anche Ladispoli è favorevole | lavoriamo per ridare lustro ai territori

(Di martedì 30 aprile 2024) Fiumicino, 30 aprile 2024 – “Dopo Fiumicino, Santa Marinella e Civitavecchia,il Comune disi è espresso a favore dell’istituzione della nuova. Ho assistito personalmente ai lavori del Consiglio comunale, e non posso che esprimere soddisfazione per l’esito della votazione. Questo risultato conferma il crescente consenso intorno al progetto, che puòre prestigio a tutti icoinvolti. A dirlo, in un comunicato stampa, è il presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Roberto. “Personalmente, sto seguendo da vicino il dossier e sto dialogando con tutti i rappresentanti istituzionali dei comuni coinvolti. Sono fiducioso che prestogli altri ...

provincia Porta d’Italia, anche il Comune di ladispoli vota a favore - ladispoli, 30 aprile 2024 – Anche il Comune di ladispoli corre verso la nuova provincia Porta d’Italia: il Consiglio comunale ha infatti approvato la delibera, arrivata oggi in Aula. Si unisce dunque ...

“Porta d’Italia”: il consiglio comunale dice sì al progetto - e che comunque vedrà sempre, ladispoli, solo come «città in provincia di ...». Per l'opposizione a mancare è stato il «coinvolgimento dei cittadini» in maniera diretta tramite un referendum, definito ...

Superprovincia, anche ladispoli dice sì - In consiglio 14 voti favorevoli Quasi due ore di dibattito per dire sì a Porta d’Italia ovvero la Superprovincia del Litorale. ladispoli a maggioranza ha approvato a cui si è aggiunto il voto favorevo ...

