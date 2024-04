Protezione solare anche in città - per lui e per lei | quelle che fanno bene e illuminano l’incarnato

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 aprile 2024) Solari da, da quelli chea quelli che migliorano il colorito della pelle. Le novità da inserire nella Beauty routine. Per lui e per lei Che sia estate o inverno laè il prodotto di bellezza da utilizzare quotidianamente per proteggere la pelle dai raggi ultravioletti. Tante le Marche in commercio, da quelli ricchi di elementi preziosi per la pelle a quelli ideali per donare al volto un colorito uniforme. Per l’estate 2024 i prodotti solari da inserire nella Beauty routine quotidiana possono essere alternati durante le varie fasi del giorno o occasioni d’uso. Per andare in ufficio, al parco, fuorio in bici. Main auto perché come affermano recenti studi, i raggi solari passanoattraverso i vetri ...