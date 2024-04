Progetti finanziati dal Pnrr - date da rispettare La corsa contro il tempo per non sforare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Èilper la realizzazione deisostenuti da fondi del. Lavori per la riqualificazione di piazza Garibaldi in corso mentre tutto è ancora fermo per il progetto del tunnel sotto il ponte della ferrovia sulla sp45, strada per Rivolta, e quello per il prolungamento della passerella ciclopedonale in stazione ferroviaria. Lavoricon fondi delda terminare entro il 2026, una data sempre più vicina che apre a preoccupazioni sulle lungaggini burocratiche che minano le tempistiche da. "Come Comune siamo pronti a dare il via ai lavori - così l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Cerri - le gare per l’assegnazione per l’esecuzione di quelle opere pubbliche sono già state assegnate. Tutto è però in ...