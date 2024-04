Processo di Hiroshima sull’IA I consigli del Giappone all’Italia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 aprile 2024) “È molto importante continuare il nostro sforzo per promuovere la governance globale dell’intelligenza artificiale” coinvolgendo aziende, accademici e società civile oltre ai governi. È l’appellorivolto da Yoichi Iida, assistente viceministrose per gli Affari internazionali al ministero dell’Interno e figura di riferimento delle politichesi e internazionali sulla governance dell’intelligenza artificiale. Iida è stato intervistato da Gregory C. Allen, direttore del Wadhwani Center for AI & Advanced Technologies del think tank americano Center for Strategic and International Studies, anche alla luce del suo lavoro nel 2023 quando, alla guida del gruppo di lavoro digitale e tecnologia del G7 a presidenzase, ha contribuito al lancio deldi ...