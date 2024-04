Problemi alla 167 Ovest | Strada ormai degradata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Alcuni cittadini della 167di Follonica hanno fatto sentire la loro voce in seguitomancata asfaltatura dell’intero trattole che collega i due istituti scolastici presenti lungo Via de Gasperi e anche riguardo le condizioni dell’area pedonale per raggiungere il centro commerciale della Città del Golfo. "Avevamo già segnalato la problematica all’Amministrazione comunale di Follonica – commenta un abitante del quartiere 167– ma al momento nessuno sta prendendo provvedimenti. Da tempo infatti il Comune ha sistemato i due tratti didi fronte agli ingressi delle due scuole superiori, lasciando intatto e in pessime condizioni un piccolo pezzo di asfalto compreso tra i due istituti. Questo rappresenta un trattole pericoloso non solo per noi ...