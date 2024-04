Pro Sesto - lacrime e futuro In D ancora con Angellotti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024)SAN GIOVANNI (Milano) La retrocessione tra i Dilettanti è la dura realtà con cui la Prodeve confrontarsi. Se non ci saranno ripescaggi a salvare i biancocelesti, dalla prossima stagione sarà Serie D. Questo ha detto il campo, dopo l’ultima giornata della C girone A. Non è bastato nemmeno battere 1-0 la Pro Patria, perché dagli altri campi sono arrivate pessime notizie. La vittoria della Pergolettese in casa della Giana Erminio e il pareggio dell’Arzignano con l’Atalanta Under 23, che una settimana prima si era scatenata proprio contro la Proe in Veneto non è riuscita ad esprimere la stessa forza, essendo il pari già sufficiente a garantirsi la quinta posizione ottenuta precedentemente. Nei mesi passati ci sono state voci di una possibile cessione del club (mai confermate nei fatti) sebbene tutti in società ...