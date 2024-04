Primo trapianto feto-feto dimostrato nei ratti

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 30 aprile 2024) Un traguardo scientifico: ilneiUn team di chirurghi in Giappone ha recentemente compiuto un passo significativo nel mondo della medicina: ildi tessuto renale da undi ratto a un altro, ancora nel grembo materno. Questo fondamentale intervento è stato operato da Takashi Yokoo, nefrologo presso la Jikei University School of Medicine di Tokyo. Una svolta verso ildi organi in utero Questo innovativo progetto sancisce un inizio importante nel campo dei trapianti di organi in fase prenatale, aprendo la strada al potenzialedi reni di feti di maiale in L'articolo proviene da News ...