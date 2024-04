prima l'azione diversiva, poi il sequestro: l'ultima ipotesi sulla scomparsa di kataleya - I due uomini che si sono presentati all'ex-Astor di Firenze lo scorso 10 giugno chiedendo notizie di Abel Alvarez lo avrebbero fatto per distogliere l'attenzione di quest'ultimo dalla nipote kataleya, ...

Continua a leggere>>

La festa per il compleanno di Kata, scomparsa da 10 mesi: «Noi siamo qui, non ti dimentichiamo» - Kata compie 6 anni. E la madre Katherine Alvarez la festeggia, anche se non sa dove si trovi sua figlia. Ha invitato gli amici ai giardini di piazza Puccini, ha chiesto di portare disegni per sua ...

Continua a leggere>>