Prima Categoria | mentre per il salto di categoria la X Martiri attende la vincente tra Ravarino e Persiceto - il presidente Fava è già al lavoro Centese new look | Di Ruocco miste - Pivanti ds

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) L’ultima partita al "Bulgarelli" con il Copparo è stata l’ultima con Lorenzo Malaguti sulla plancia di comando, per la prossima stagione la società ha scelto Fabio, un dirigente con esperienza ventennale e con i valori umani e sportivi di alto profilo in un club che intende ben figurare in Promozione e valorizzare i talenti del vivaio. Il curriculum è di tutto rispetto: la collaborazione in prestigiosi club dilettantistici modenesi di Eccellenza e Promozione quali Rolo, San felice, Cavezzo e Riese fanno di Lui un uomo di provata affidabilità. Una promozione nel ruolo che nasce dall’interno e che vede lapremiare i propri uomini migliori. Nell’annata appena conclusa ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo della straordinaria formazione Juniores, che ha vinto il campionato regionale, ed è stato collante indispensabile con la ...