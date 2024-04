Precompilata al via Oggi i modelli online

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Parte la2024 con il nuovo 730 semplificato. Dal pomeriggio disaranno consultabiligià predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate (in foto il direttore Ernesto Maria Ruffini) oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione 2024 sono circa 1,3 miliardi. Con il nuovo 730 semplificato il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righi e codici ma sarà guidato fino all’invio della dichiarazione. Dopo aver accettato o modificato i dati, operazioni che si potranno compiere dal prossimo 20 maggio, sarà il sistema a inserirli automaticamente all’interno del modello. Altra novità sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto ...