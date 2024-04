Prato - l’omaggio a Francesco Nuti al cinema Terminale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 - A quasi un anno dalla morte, nei giorni del sul compleanno (17 maggio), ilrende omaggio acon una rassegna di film intitolata semplicemente «Buon compleanno», proprio come era successo anni fa con 5 edizioni del tributo, dal 2015 al 2019, in cui fu riproposto tutto il suo, compresi i film prodotti o interpretati per altri. La nuova rassegna ideata e condotta dal nostro collaboratore Federico Berti, riproporrà cinque pellicole con la partecipazione di colleghi, amici e parenti. Si comincia lunedì 6 maggio ore 21 con «Caruso zero in condotta» del 2001, ultimo film diretto da Cecco da Narnali, che a dire il vero fu accolto tiepidamente dal pubblico. Un motivo in più per rivederlo sul grande schermo. ...