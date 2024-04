Povertà mestruale - perché i costi degli assorbenti sono ancora alti in Europa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 aprile 2024) Nonostante le recenti misure di agevolazione fiscale adottate in alcuni paesi europei, il costo dei prodotti mestruali rimane proibitivo per molte donne. Questo scenario persiste nonostante quasi la metà della popolazione femminile dell’Unione Europea sia attualmente mestruante o lo sarà in futuro. Che cos’è laLaè quel fatto per il quale numerose ragazze e donne hanno difficoltà nell’accedere a prodotti mestruali sicuri e igienici. Questa situazione è aggravata da ostacoli economici, logistici e culturali che impediscono una gestione dignitosa del ciclo, spesso amplificata dallo stigma sociale e dalle restrizioni imposte dalle comunità. L’Organizzazione Mondiale della Sanità rileva che, globalmente, una persona su tre non dispone di un adeguato accesso ...