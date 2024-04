Povera Elly - ha avuto un' occasione clamorosa ma l' ha sprecata E ora sono guai

(Di martedì 30 aprile 2024) Supersintesi: oggi il Consiglio dei Ministri deciderà due interventi precisi, concreti, circoscritti, ma sicuramente e nettamente positivi. Da un lato, scatterà un significativo sgravio contributivo in particolare per favorire le assunzioni di donne e giovani: e la prima valutazione è che possa davvero trattarsi di un incoraggiamento importante ad assumere. Dall'altro lato, ci sarà un'indennità di 100 euro che sarà erogata a gennaio 2025 ai lavoratori con un reddito inferiore ai 28mila euro annui. È tanto? È poco? È certamente una cosa vera, reale, tangibile: compatibile con una prudentissima gestione del bilancio pubblico. Morale: si può e si deve di certo fare di più da qui a fine legislatura (e finanziaria dopo finanziaria), ma il governo compie un altro piccolo passo nella direzione giusta, proseguendo il cammino di alleggerimento fiscale iniziato con il taglio del cuneo e gli ...

elly Schlein rinuncia alla candidatura con il suo nome nel logo del Pd - elly Schlein, leader del Partito Democratico (Pd), ha deciso di non inserire il suo nome nel logo del partito per le prossime elezioni europee. La decisione è stata annunciata in diretta Instagram, me ...

Meloni, l’Agi e gli Appelius. povera e nuda vai, filosofia - Caro Merlo, a proposito di Draghi, Meloni ha detto un’ovvietà: è presto per nominare il presidente della Commissione europea. Ha però aggiunto che parlarne ora è solo «filosofia». Io l’ho insegnata ...

Berlinguer e De Gasperi assieme sulla tessera Pd ex Pci e ex Dc fanno a pezzi la povera Schlein - Berlinguer e De Gasperi assieme sulla tessera del Pd ex Pci e ex Dc fanno a pezzi la povera Schlein, la prova del fuoco alle europee.

