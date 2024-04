Pokémon Shock - l’episodio più controverso di tutta la storia dei mostriciattoli Nintendo

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di martedì 30 aprile 2024) Nel vasto panorama dei videogiochi, ci sono momenti che vanno oltre il semplice intrattenimento e si imprimono nella memoria collettiva per sempre. Uno di questi momenti è accaduto nel 1997, quando un episodio diha scatenato una crisi di convulsioni in Giappone, portando a una reazione senza precedenti nell’industria dei media e dei videogiochi. Nel dicembre del 1997, durante la trasmissione del“Denn? Senshi Porygon” (tradotto in inglese come “Electric Soldier Porygon“) della serie animatain Giappone, migliaia di bambini hanno subito attacchi epilettici improvvisi. Questo incidente è stato definito dalla stampa giapponese come “” ( ? ? ? ? ? ? ? ? –Shokku ) e si riferisce alla messa in onda del 38° episodio della prima serie di Pokemon ...