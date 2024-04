(Di martedì 30 aprile 2024) Forse non tutti sanno che da ormai 25 anniè "dei tre", titolo attribuitole nel 1999 quasi contemporaneamente allo status di. La "cintura verde"diè costituita da tre grandinelle frazioni che compongono il comune: Parco delle Cascine (nuova), Parco del Castelletto (Seggiano) e Parco della Besozza (Limito). Negli anni ‘90 i cittadini hanno lottato per salvaguardare le aree verdi della, le ultime rimaste, per evitare che venissero urbanizzate, perché a causa dell’aumento progressivo e massiccio della popolazione, cominciato negli anni ‘60, era necessario costruire più abitazioni, ma spesso a scapito delle aree verdi. Il Parco del Castelletto si trova all’interno dell’ampia Tenuta di ...

pioltello, tre parchi per una piccola città - Dove non tutto è come sembra: alle porte di Milano il verde che non ti aspetti in un Comune noto più per la sua multiculturalità ...

Via la plastica da parchi e piazze: "I volontari si facciano avanti" - Domani a pioltello si terrà un evento organizzato da Plastic free onlus per la Giornata della Terra, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'uso della plastica. I partecipanti puliranno l'area del parc ...

