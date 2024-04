(Di martedì 30 aprile 2024) La vittima scaricata alle Molinette con la mandibola rotta. L’uomo rintracciato dalla polizia e denunciato per lesioni

picchia la compagna incinta, 43enne accusato di maltrattamenti - Gaggio Montano (Bologna), 30 aprile 2024 - Sotto l'effetto di droga e alcol ha aggredito in più occasioni l'ex compagna che dopo l'ennesima violenza si è rivolta ai carabinieri. Per questo motivo nei ...

picchia la compagna perché si nega, l’abbandona ferita in ospedale e scappa: “Di’ che sei caduta” - La vittima scaricata alle Molinette con la mandibola rotta. L’uomo rintracciato dalla polizia e denunciato per lesioni ...

Coppia violenta picchia passeggeri e Capotreno - Hanno aggredito alcuni passeggeri di un treno causando ferite guaribili in 30 giorni a un uomo e in 5 giorni alla moglie di questi, e anche la Capotreno, schiaffeggiandola e spintonandola; in un'altra ...

