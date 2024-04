Piazzetta Sant’Ambrogio Arriva il disco orario su richiesta dei residenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) In alcune zone di Carate è stato introdotto ildopo ladeiper il disagio causato dalla scarsa fruibilità degli stalli di sosta presenti per la permanenza prolungata dei veicoli. Inil parcheggio viene disciplinato datra le 8 e le 20 (nei giorni feriali) di fronte ai civici 5 e 7, 13A e 13B (per un totale di 6 posti auto). A seguito di alcune segnalazioni è stato messo il divieto di sosta anche su entrambi i lati della careggiata di via Donizetti dal civico 30 al 42 tra le 8 e le 20 di tutti i giorni, anche festivi.