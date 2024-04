Piazza Duomo - approfittano della folla e le portano via il portafoglio | in manette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Firenze, 30 aprile 2024 - Un 50enne, un 47enne e un 46enne, ritenuti responsabili del reato di furto con destrezza, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieristazione di Firenze Uffizi. I tre, rumeni, secondo quanto riferito dai militari, la scorsa domenica pomeriggio sarebbero riusciti a rubare ilcontenuto all'internoborsa di una turista straniera a passeggio in, senza però accorgersipresenza dei carabinieri i quali sono intervenuti evitando che i tre potessero darsi alla fuga. La refurtiva è stata immediatamente restituita alla vittima, mentre i tre uomini, già noti alle forze dell'ordine, sono stati condotti presso le locali camere di sicurezza, in attesa di rito direttissimo.