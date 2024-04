Pestaggi - abus - privazione del son -o, torture | Haaretz racconta l’inferno di un prigioniero filo-Hamas nelle carceri israeliane

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 aprile 2024) Dal suo primo arresto, nel 2019, ha trascorso un periodo cumulativo di 47 mesi in carcere israeliano, la maggior parte dei quali in detenzione amministrativa, senza processo. Tra le mura della prigione di Ketziot, nel Negev, ha vissuto il suo inferno in terra dal 7 ottobre scorso, quandoha attaccato Israele con l’attacco a sorpresa che ha poi portato all’offensiva dello Stato ebraico sulla Striscia di Gaza. È la testimonianza di Amer Abu Halil ad, quotidiano israeliano, in cui hato le violenze che lui e gli altri detenuti hanno subito in questi mesi. Picchiati, percossi, affamati, privati del sonno, attaccati dai cani, umiliati. Abu Halil era stato nuovamente arrestato i l 4 dicembre 2022 per la sua vicinanza – e quella dei suoi familiari – ad. Rinvio dopo rinvio, di 4 mesi in 4 mesi, il ...