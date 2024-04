Pescia - nuova Tac all' ospedale S S Cosma e Damiamo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024)(Pistoia), 30 aprile 2024 -Tac all'S.S.. L’apparecchiatura è stata montata nei giorni scorsi presso la struttura di Radiologia diretta da Adriano Viviani e sarà operativa a partire da lunedì prossimo. Consentirà un ulteriore miglioramento delle prestazioni diagnostiche per un aggiornamento tecnologico importante per unche è presidio strategico per il territorio e i suoi abitanti. L’installazione del nuovo sistema Tac rende il flusso degli esami più snello. Permette di eseguire oltre agli esami precedentemente eseguiti, esami cardiologici e di programmazione di interventi di sostituzione valvolare. Il sistema tecnologico dellaTac utilizza una soluzione per il flusso di lavoro basata sull'intelligenza artificiale ...