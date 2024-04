Perifano e Miceli Città Aperta | interrogazione sulla stele in ricordo delle vittime dei bombardamenti del ’43

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dov’è finita laindeidel ’43?”. E’ quanto chiedono Luigi Diegoe Angelo, consiglieri del Gruppo “”, in merito alla targa che era stata posta nei giardini dell’Arco di Traiano nel 2015, rimossa dopo i lavori per realizzare il “lapidarium”. Nel merito i consiglieri hanno protocollato un’indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale di Benevento, al Sindaco Mastella, agli assessori con delega ai Pics e alla Cultura e al segretario Generale, per conoscere i motivi della rimozione della targa, il luogo dove è attualmente custodita e se si intende ricollocarla nella stessa area. L'articolo proviene da ...