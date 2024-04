Pergolettese - è brindisi-salvezza | Un altro miracolo per la città

(Di martedì 30 aprile 2024) CREMA (Cremona) Grande gioia in casaper laottenuta domenica nell’ultima giornata di campionato di serie C grazie a una rete di Arini che ha permesso di superare in trasferta la Giana Erminio. Un obiettivo centrato da un grande gruppo di giocatori unito per tutta la stagione,e da una società seria e competente che non ha mai fatto mancare niente ai giocatori aiutandoli nei momenti difficili di questa stagione sportiva 2023-24. La squadra in questo quinto campionato tra i professionisti ha disputato un buon girone di andata mentre nella seconda parte ha avuto grosse difficoltà che hanno portato all’esonero di Matteo Abbate e il conseguente arrivo in panchina di mister Giovanni Mussa che grazie alla sua esperienza è riuscito ad ottenere nel finale di campionato punti fondamentali che hanno portato alla...

