Perché TikTok piace tanto? 8 ragioni per spiegare il successo della Coca-Cola dei social network

(Di martedì 30 aprile 2024)amata ma ancheodiata, a rischio cancellazione dagli Stati Uniti (ma non prima del 2025), la piattaforma di ByteDance ha raggiunto una forza e una solidità che forse in pochi avevano previsto. Cerchiamo di capire

Alcune impercettibili movenze della star per dar vita a un trend. Qual è il segreto dietro a questa curiosa ossessione del web? Continua a leggere>>

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. - Josh O'Connor in Challengers affronta la partita della vita con un approccio istintivo e super grintoso che conquista al primo sguardo (e in una racchetta) ...

Continua a leggere>>

Liberarsi del superfluo: così la regola dei 30 giorni mi ha semplificato la vita. E la salute mentale ringrazia - Parliamo del metodo (semplice e geniale) ideato da due divulgatori del lifestyle minimale. Per semplificare la routine. E avere più tempo per noi stessi ...

Continua a leggere>>

Il Face Yoga è la pratica che non conoscevi per tonificare il viso, distendere le rughe e migliorare l'autostima - Ce lo spiega Claudia Ciocca, insegnante di Face Yoga. E associato al rituale “Flow & Glow” fa risplendere come star del cinema ...

Continua a leggere>>