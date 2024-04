Perché la Ferrari correrà a Miami con livrea e tute blu? Ecco la spiegazione storica

(Di martedì 30 aprile 2024) La, la Rossa. Un binomio che per molti è intoccabile, ma che alascerà spazio al colore. Già,la scuderia di Maranello presenterà unadella vettura con diverso spazio all’azzurro e non al rosso consueto, e anche lesaranno eccezionalmente ridisegnate del colore del cielo. Molti tifosi hanno criticato questa decisione, ma ci sono diverse motivazioni alla base della decisione del Cavallino. Innanzitutto non va dimenticato il fatto che a partire da questo weekend scatta la partnership con HP, nuovo title partner, che ha proprio nelil colore chiave del marchio. Ma c’è anche tanta nostalgia alla base della decisione di sfoggiare due tonalità diverse dal rosso, l’azzurro La Plata e l’Azzurro Dino. L’Azzurro La Plata, nel dettaglio, ...

Questa settimana la Formula 1 fa tappa a Miami , dove la Ferrari non può essere una comprimaria, ma dovrà giocoforza provare a essere protagonista. La ragione non è tanto legata allo sport, bensì al contesto in cui si correrà. La città della Florida , negli anni ’80, è stata palcoscenico della serie ... Continua a leggere>>

Contatto Sainz-Alonso, l'Aston Martin non ci sta: c'è il ricorso, nuovo verdetto a miami - L’incontro preliminare tra i rappresentanti dell’Aston Martin, della Fia e della ferrari per valutare la reale sussistenza dei nuovi elementi di prova si svolgerà per via telematica venerdì 3 maggio, ...

Continua a leggere>>

Newey lascia la Red Bull per la ferrari La situazione - Dopo l'arrivo di Hamilton in ferrari, potrebbe esserci un altro clamoroso colpo di scena in F1 con Newey che potrebbe approdare in Rossa ...

Continua a leggere>>

F1, Vasseur: “A miami abbiamo il potenziale per fare meglio di due settimane fa” - Intervista a Fred Vasseur alla vigilia del Gp di miami F1: "Abbiamo il potenziale per fare meglio di due settimane fa".

Continua a leggere>>