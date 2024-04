Perché credo che candidare Ilaria Salis alle Europee non sia una buona idea

(Di martedì 30 aprile 2024) di Savino Balzano Noncheprossime elezionisia una. Il senso comune, quello che volgarmente viene considerato il ventre (talvolta il basso ventre) del popolo, ciò che con disprezzo qualcuno definisce populismo o qualunquismo, custodisce certamente un fondo di verità: se la gente non si fida dell’Unione europea ci sarà un motivo. Non possiamo credere che siano tutti scemi: la verità, in conclusione di questa legislatura europea, è che possiamo serenamente confermare l’assoluta inesistenza di un’Unione europea sociale. Ciò che esiste è un sistema ben congegnato per fregare i più fragili, che continuano difatti a impoverirsi, tra e nei paesi membri: un sistema che, ad esempio, professa valori di ...

... in Libano, in Iraq non si possa candidare'. 'Chi meglio di lui può occuparsi di sicurezza in ... Credo che classi con 'caratteristiche separate' aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a ...

Continua a leggere>>

...tra ex parlamentari e amministratori locali della Lega avevano contestato l'ipotesi di candidare il ... Non credo che sia un diritto", e che nelle scuole sarebbe necessario istituire classi separate per ...

Continua a leggere>>