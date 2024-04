Perché bisogna comportarsi come se tutti ci stessero guardando

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 aprile 2024) La reputazione è sempre stata una moneta fondamentale per gli esseri umani. Gran parte della nostra efficacia e della nostra felicità dipende da ciò che gli altri pensano di noi. Per buona parte della storia dell’umanità, la reputazione dei singoli è stata forgiata dal piccolo gruppo in cui vivevano. Oggi un singolo contenuto può entrare nella mente di migliaia se non di milioni di individui nel giro di qualche ora, portando con sé la reputazione del suo creatore. È un cambiamento sbalorditivo, in grado di creare benefici illimitati quando l’atto viene percepitopositivo e danni illimitati in caso contrario. La reputazione è sempre stata il tutore segreto del comportamento. Nelle piccole comunità in cui vivevano i nostri antenati nessuno poteva rischiare di guadagnarsi una reputazione di persona avida o inaffidabile: avrebbe portato velocemente all’isolamento ...